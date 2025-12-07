Il musicista uomo d' altri tempi e il manager chi erano i due uomini morti andando a vischio
Doveva essere una domenica semplice, di quelle che profumano di tradizione che accompagna il periodo pre-natalizio: un giro nel bosco, due passi tra il silenzio della Carnia e qualche ramo di vischio da portare a casa per il Natale. Ma quel momento di leggerezza si è trasformato in pochi istanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Vi racconto l’uomo e il musicista Einaudi"
Un documentario che racconta il musicista e l'uomo, senza filtri. Stasera in tv il primo episodio di "Billy Joel": perché è da vedere
Grazie di cuore per queste parole che custodirò come un dono prezioso. Leggere un riscontro così profondo, attento e generoso mi riempie di gratitudine. “Mercadante RIVIVE” è stato un atto d’amore verso un uomo, un musicista, una memoria che merita di es - facebook.com Vai su Facebook
Buon viaggio Maestro. Sei stato un gran musicista e un uomo gentile. Anche quando ti sbagliavano il nome. Claudio #PeppeVessicchio Vai su X