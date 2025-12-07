Il musicista uomo d' altri tempi e il manager chi erano i due uomini morti andando a vischio

Udinetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere una domenica semplice, di quelle che profumano di tradizione che accompagna il periodo pre-natalizio: un giro nel bosco, due passi tra il silenzio della Carnia e qualche ramo di vischio da portare a casa per il Natale. Ma quel momento di leggerezza si è trasformato in pochi istanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Vi racconto l’uomo e il musicista Einaudi"

Un documentario che racconta il musicista e l'uomo, senza filtri. Stasera in tv il primo episodio di "Billy Joel": perché è da vedere

Cerca Video su questo argomento: Musicista Uomo D Tempi