Il Movimento 5 stelle | Forlì e il mondo intero hanno bisogno delle rinnovabili

“Forlì, come il resto del mondo, ha urgente bisogno di puntare sulle energie rinnovabili”. A sostenerlo è il Movimento Cinque Stelle locale che, in una nota stampa, ricorda come “Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti: eventi estremi si moltiplicano sia a livello locale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Appendino agita il Movimento 5 Stelle: Conte nega le dimissioni della sua vice e chiude il caso

Chiesta condanna per un giornalista Rai a Torino: mobbing e critiche al collega per l'astio con il Movimento Cinque Stelle

Centrosinistra stravolto: notizia choc per Pd e Movimento 5 stelle. Il risultato dei sondaggi

Elezioni Amministrative 2026 a Faenza. Il MoVimento 5 Stelle a sostegno di Massimo Isola - “In vista delle prossime Elezioni Amministrative di Faenza del 2026, il MoVimento 5 Stelle (M5S) di Faenza rende nota la sua posizione. Come scrive ravennawebtv.it

Nuova pista, vecchi problemi 5 Stelle, Avs e Sinistra ecologista: "Anche Prato faccia ricorso al Tar" - Maioriello (M5S), Laschi (Avs/Sinistra Italiana) e Daniele Panerati (Sinistra Civica Ecologista) hanno quindi inoltrato una richiesta ufficiale al commissario straordinario Claudio Sammartino, a ... Scrive msn.com

M5s, nel bilancio oltre 2 milioni di attivo ma ne mancano più di 4 dagli eletti - Il bilancio, chiuso al 31 dicembre 2024, presenta un avanzo di 2 milioni 107mila 792 euro e oltre 10 ... Scrive repubblica.it