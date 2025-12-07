Il mistero della morte di Diana trovata in una pozza di sangue | si attende l’autopsia

Vicenza, 2 dicembre 2025 – La morte di Diana Canevarolo, la 49enne trovata in fin di vita in una pozza di sangue nel cortile di casa sua all’alba di giovedì 4 dicembre, è ancora avvolta nel mistero. Si attende che venga eseguita l’autopsia per provare a fare luce sulle cause della vicenda inquietante accaduta a Torri di Quartesolo (Vicenza). La donna viveva lì col compagno e il figlio, che sono stati sentiti subito dopo il ritrovamento di Diana in fin di vita. Canevarolo aveva una profonda ferita alla testa, è stata soccorsa è portata in ospedale, ma la gravità della situazione l’ha poi portata alla morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mistero della morte di Diana, trovata in una pozza di sangue: si attende l’autopsia

