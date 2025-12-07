Il ministro Urso a Bruxelles per l’Alleanza ministeriale industrie energivore

ROMA – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà domani a Bruxelles dove presiederà la quarta riunione dell’Alleanza Ministeriale per le Industrie ad Alta Intensità Energetica, cui aderiscono 25 Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna e Polonia. Lo si legge in una nota del Mimit. Tra i temi: competitività energetica, decarbonizzazione e strumenti comuni di protezione commerciale nei settori più esposti quali chimica e siderurgia, oltre che della disponibilità di rottami metallici e di misure contro la concorrenza sleale. A seguire, il ministro Urso interverrà al Consiglio Competitività dell’Ue, che affronterà dossier di prioritaria importanza per l’industria europea, dalla Relazione annuale sulla semplificazione normativa al progresso dei negoziati sul Fondo Europeo per la Competitività, oltre al punto dedicato alle industrie ad alta intensità energetica, presentato dall’Italia insieme a Francia, Spagna e Polonia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il ministro Urso a Bruxelles per l’Alleanza ministeriale industrie energivore

