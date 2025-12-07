Il miglior talento del Bayern nei prossimi 10 anni | chi è Licina un altro Yildiz nel mirino del Milan

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quotatissimo, dribblatore di alto livello ma superato nelle gerarchie da Lennart Karl: i rossoneri puntano la stellina tedesca del 2007 . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

