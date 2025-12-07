Il miglior panettone 2025 costa meno di 7 euro | ecco la classifica

Protagonista indiscusso delle nostre tavole durante le feste di Natale, il panettone è una prelibatezza alla quale in pochi possono rinunciare. Negli anni ne sono state proposte infinite variazioni, tanto da accontentare i palati più esigenti. Anche questo anno, Altroconsumo, ha fatto una classifica, decretando il miglior panettone del 2025. Ovviamente sono stati tenuti in considerazioni diversi elementi, come impasto, aroma, sofficità e qualità degli ingredienti. A sorprendere è il fatto che fra i migliori non si trovano esclusivamente dei prodotti gourmet, come qualcuno poteva aspettarsi. Alcuni sono semplici prodotti da supermercato, con un prezzo inferiore a 7 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il miglior panettone 2025 costa meno di 7 euro: ecco la classifica

