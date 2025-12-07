Il meccanismo di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo

Nuovo impegno televisivo per Gerry Scotti. Questa sera, in prima serata su Canale 5, prende il via Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, formula inedita del celebre game show, che torna in onda a cinque anni di distanza dall'ultima edizione ed è stata registrata circa un anno fa. Vediamo il meccanismo di gara, che vedrà scendere in campo ben 10 concorrenti a puntata. Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo: il meccanismo. La fase di qualificazione a 10 concorrenti. Il game show sarà articolato in due parti. Nella fase di qualificazione, i 10 concorrenti dovranno rispondere a 15 domande di cultura generale, ma avranno soltanto 15 secondi per ogni risposta.

