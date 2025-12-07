"> CASTEL VOLTURNO – Nell’alfabeto dell’astio non manca alcuna lettera. E questa sera, alle 20.45, nella grande sfida del Maradona, si aggiungerà anche la S di Spalletti. Perché Napoli-Juventus, come ricorda Il Mattino di Napoli, non è mai una partita normale, ma stavolta il presente supera il passato: se i bianconeri cadono a Fuorigrotta, finiscono a -8 e dicono di fatto addio allo scudetto già a dicembre. Antonio Conte, che può fare un favore anche a Milan e Inter, si presenta alla gara con un’unica veste: il 3-4-3, elegante ma obbligato. Senza Lobotka — out dopo il problema nel riscaldamento in Coppa Italia — il tecnico riconferma l’assetto visto all’Olimpico, adattando Elmas in regia e tenendo Vergara come soluzione d’emergenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “La grande notte”