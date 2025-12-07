Il Marconi Express per l’aeroporto di Bologna ha successo ma il biglietto costa 12.8 euro | suggerisco di lasciarlo ai turisti

12.80 euro. È questo il prezzo che un turista, e anche purtroppo un residente, deve pagare per salire sul Marconi Express di Bologna. Per chi non lo sapesse, il Marconi Express è un People Mover – una monorotaia sopraelevata senza conducente costruita per collegare la stazione centrale del capoluogo felsineo con l’aeroporto Guglielmo Marconi, inaugurata nel 2020. Quando si iniziò a parlarne, una decina d’anni fa, il sentiment cittadino era in buona parte avverso. Perché – ci si chiedeva – costruire questo serpentello di cemento quando è possibile arrivare in aeroporto con un bus di linea che dal centro impiega venti minuti? Le cassandre, se così le si vuole definire, sono state smentite: oggi il Marconi Express – fatta eccezione per un inquietante tremolio della navetta all’altezza del Lazzaretto, la fermata intermedia, e per l’assurda necessità di manutenzione costante che tiene ferma l’infrastruttura anche per 3 settimane di fila – funziona alla grande. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Marconi Express per l’aeroporto di Bologna ha successo, ma il biglietto costa 12.8 euro: suggerisco di lasciarlo ai turisti

