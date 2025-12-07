il look del giorno con la stola di finta pelliccia che aggiorna lo stile da sciura milanese

L a stola di pelliccia non è più un vezzo da serate alla Scala di Milano: nell’Inverno 2025 2026 diventa un accessorio giovanile, un richiamo allo stile della sciura milanese che però si muove veloce tra tram, caffè e desk. Avvolgente e decisamente cinematografico, è quel dettaglio inatteso e ironico che aggiorna il guardaroba invernale, nonostante il suo spirito d’antan. Arancione d’inverno: gli outfit più luminosi per scaldare la stagione fredda X Non serve esagerare: una nuance neutra, un tessuto soffice (anche finto) e un drappeggio studiato rendono questo pezzo un manifesto di eleganza quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

