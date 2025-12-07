Il lento ma incoraggiante ritorno delle ultime tigri di Sumatra
Le fototrappole hanno trovato più tigri del previsto a Sumatra. Un segnale incoraggiante di ripresa, ottenuta grazie a un maggior numero di prede, alla tutela degli habitat e a pattugliamenti anti-bracconaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il lento ma incoraggiante ritorno delle ultime tigri di Sumatra - Un segnale incoraggiante di ripresa, ottenuta grazie a un maggior numero di prede, alla tutela degli habitat e a pattugliamenti ... Secondo fanpage.it