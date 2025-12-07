Il Lecce dura un tempo poi si accende la Cremonese e resta al buio Fa festa Nicola

Quotidianodipuglia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecce dura un tempo. Quarantacinque minuti di partita ordinata, con qualche spunto migliore rispetto alla Cremonese. Una grande occasione per Stulic, fallita, e una pressione alta che funziona.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

