Il Gubbio si ferma al rosso Sconfitta amara con la Pianese
PIANESE 1 0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani (st 21’ Gorelli), Masetti, Chesti; Sussi, Simeoni (st 34’ Fabrizi), Proietto (st 21’ Sodero), Coccia; Tirelli (st 47’ Puletto), Bertini M.; Bellini. All. Birindelli A disp. Bertini T., Porciatti, Balde, Amey, Spinosa, Xhani, Martey. (3-4-1-2): Bagnolini; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 41’ Djankpata), Carraro (st 41’ Ghirardello), Rosaia, Podda (st 8’ Fazzi); Di Massimo (st 8’ Niang); Minta, La Mantia (st 21’ Tommasini). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Sportolaro, Costa, Conti. ARBITRO: Vailati di Crema (Raccanello- Nappi) Rete: st 16’ Tirelli NOTE: corner 2-4; ammoniti: Signorini, Proietto, Podda, Minta, Carraro, Di Bitonto; espulso Signorini al 42’ pt per doppia ammonizione; recupero: pt 2’; st 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Umbria TV. . GUBBIO KO DI MISURA IN CASA DELLA PIANESE. GOL DI TIRELLI Dopo un mese e mezzo il Gubbio torna a conoscere la sconfitta. Si ferma a 6 la striscia di risultati utili per la formazione di Di Carlo che torna battuta 1-0 dalla trasferta di Pianca - facebook.com Vai su Facebook
"AUTORIMESSA GUBBIO DI NICOLA MALATESTA - S.A.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Gubbio, la vittoria sfuma al 90esimo - Nel recupero della 14esima giornata rossoblù avanti su rigore di Tommasini nel finale di primo tempo. Secondo rainews.it
Gubbio, ci pensano Carraro e una deviazione “Schivata“ la prima sconfitta in casa - Ma i rossoblù, ancora una volta, sono apparsi un po’ “fuori centro“ PONTEDERA (3- Scrive lanazione.it
Ascoli, il monito di Tomei: «Il Gubbio può creare difficoltà in qualsiasi momento». Stasera il posticipo (20.30) - Appare evidente che l'Ascoli per proseguire la corsa verso la vetta deve portare a casa i tre punti soprattutto dopo ... Scrive corriereadriatico.it
Gubbio, l’amarezza di Di Carlo: "E’ una sconfitta che fa male" - GUBBIO È forte la delusione nell’ambiente rossoblù, che sta vivendo un momento delicato. Come scrive lanazione.it