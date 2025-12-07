Il Gubbio si ferma al rosso Sconfitta amara con la Pianese

PIANESE 1 0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani (st 21’ Gorelli), Masetti, Chesti; Sussi, Simeoni (st 34’ Fabrizi), Proietto (st 21’ Sodero), Coccia; Tirelli (st 47’ Puletto), Bertini M.; Bellini. All. Birindelli A disp. Bertini T., Porciatti, Balde, Amey, Spinosa, Xhani, Martey. (3-4-1-2): Bagnolini; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 41’ Djankpata), Carraro (st 41’ Ghirardello), Rosaia, Podda (st 8’ Fazzi); Di Massimo (st 8’ Niang); Minta, La Mantia (st 21’ Tommasini). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Sportolaro, Costa, Conti. ARBITRO: Vailati di Crema (Raccanello- Nappi) Rete: st 16’ Tirelli NOTE: corner 2-4; ammoniti: Signorini, Proietto, Podda, Minta, Carraro, Di Bitonto; espulso Signorini al 42’ pt per doppia ammonizione; recupero: pt 2’; st 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

