Baraccola ovest è un quartiere che si è sviluppato tra gli anni Settanta e Ottanta ai piedi della frazione di Candia e a ridosso della statale. Un quartiere particolarmente attrattivo, negli anni in cui ospitava l’Irmea e il Barfly, ma anche tante altre aziende che oggi non esistono più. Via Grandi, via Taliercio, via Spadoni, via Di Vittorio, via Buozzi, via Merloni e via Zuccarini oggi continuano a essere percorse da mezzi di ogni tipo, a ospitare attività, bar, ristoranti, pizzerie e banche. C’è l’Istao, c’è la sede dei Liquori Baldoni, c’è il campo da calcio di Candia, ci sono imprese storiche di Ancona, come Bisogni e Morbidoni, oggi trasformata in Bimocar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il grido della Baraccola. Quartiere allo sbando. Ditte che si arrendono e problemi mai risolti