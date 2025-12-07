Il Giubileo è cultura Terrasini celebra Padre Pino Puglisi | riflessione comunitaria sul pellegrino di speranza

La rassegna “Il Giubileo è cultura”, promossa dall’associazione culturale “Così, per. passione!” e sostenuta da Fondazione Sicilia, giunge alla sua tappa conclusiva con una giornata dedicata alla figura di Padre Pino Puglisi, sacerdote ed educatore ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 e oggi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

