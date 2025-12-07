Il Giro amore infinito L’evento ciclistico ha un legame forte con la terra spezzina

Aspettando lo scatto che accende i tifosi e i tanti appassionati delle due ruote. Anche Spezia si prepara ad accogliere il Giro d’Italia che attraverserà la città il 20 maggio 2026. Un evento atteso da appassionati e cittadini da ben dieci anni. Infatti, negli ultimi due anni il Giro è stato solo di passaggio nella provincia spezzina, toccando città come Sarzana e Sestri Levante. L’ultima volta che il Giro d’Italia ha fatto tappa alla Spezia è stata nel 2015, l’ottavo traguardo in città per la centenaria storia della competizione. Era infatti il 12 maggio 2015, quando i ciclisti della corsa rosa si fermarono alla Spezia per due tappe: Chiavari-La Spezia, che ha visto trionfare il ciclista Davide Fornolo, tagliando il traguardo in viale Italia, e La Spezia-Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

