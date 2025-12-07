Il Giro amore infinito L’evento ciclistico ha un legame forte con la terra spezzina
Aspettando lo scatto che accende i tifosi e i tanti appassionati delle due ruote. Anche Spezia si prepara ad accogliere il Giro d’Italia che attraverserà la città il 20 maggio 2026. Un evento atteso da appassionati e cittadini da ben dieci anni. Infatti, negli ultimi due anni il Giro è stato solo di passaggio nella provincia spezzina, toccando città come Sarzana e Sestri Levante. L’ultima volta che il Giro d’Italia ha fatto tappa alla Spezia è stata nel 2015, l’ottavo traguardo in città per la centenaria storia della competizione. Era infatti il 12 maggio 2015, quando i ciclisti della corsa rosa si fermarono alla Spezia per due tappe: Chiavari-La Spezia, che ha visto trionfare il ciclista Davide Fornolo, tagliando il traguardo in viale Italia, e La Spezia-Abetone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
ABBIAMO L’EROINA DEL GIORNO. Un video che sta facendo il giro dei social mostra un momento di puro amore: una donna ha salvato un cagnolino che stava per annegare in un canale. In pochi secondi, senza pensare al freddo o alla profondità dell’acq - facebook.com Vai su Facebook
Amore Infinito #GirodItalia Vai su X
Il Giro, amore infinito. L’evento ciclistico ha un legame forte con la terra spezzina - Una storia che si ripete: tanti i precedenti sulle strade della provincia. lanazione.it scrive
"Bicicletta amore infinito". Da Gino Bartali a Mario Cipollini. Una mostra racconta il Giro d’Italia - LUCCADa Gino Bartali a Fausto Coppi insieme al Circuito degli assi nel 1949, alla storica passerella costruita nel 1956 da San Concordio a Porta San Pietro per la Livorno- lanazione.it scrive
Giro 2026, Cairo: "Gran vetrina sull'Italia. Partenze all'estero? Condivisione con paesi amici" - Presentata all'Auditorium Parco della Musica la corsa rosa che lo scorso anno fu vinta da Simon Yates. Segnala msn.com