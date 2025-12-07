Il giorno dell’operetta | clima d’altri tempi al Galli
Un clima di altri tempi, all’insegna dell’allegria. Un lunedì di festa, domani, al Galli. Torna infatti il tradizionale appuntamento con l’ operetta e la compagnia Corrado Abbati, che quest’anno propone al pubblico riminese Cin ci là, operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato (ore 16). Cin ci là, anche per il suo nome curioso, è il titolo d’operetta più noto in Italia e questo grazie alla sua musica immediata dal ritmo spigliato ma anche al clima divertente suggerito dal testo. Questa produzione ricorre nell’anno del centenario (1925–2025): un successo che si rinnova in questo allestimento grazie all’esperienza e alla qualità della proposta della compagnia Corrado Abbati, unita all’allestimento nato al teatro Verdi di Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
