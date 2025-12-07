Il gioielliere di papa Paolo III e la caccia all’oro nelle miniere di Ferriere
Uno studio di Armadio Ronchini, storico di Parma, pubblicato nel 1872, dà delle curiose informazioni circa le antiche miniere di Ferriere, in Val Nure. Intanto si legge che un tedesco di nome Pellegrino di Leuti, era “gioielliere a Roma presso papa Paolo III Farnese” e dallo stesso definito “uomo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
