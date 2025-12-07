Il futuro non è riempire la città di bidoncini ma svuotarla dai rifiuti inutili

Ilpiacenza.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«?L'ondata di firme e l'esasperazione dei cittadini piacentini contro le nuove modalità di raccolta differenziata non vanno ignorate, né etichettate come scarsa sensibilità ecologica. Al contrario: sono il segnale che il sistema attuale è insostenibile». Lo sostiene il Movimento 5 Stelle di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Futuro 232 Riempire Citt224