Il futuro non è riempire la città di bidoncini ma svuotarla dai rifiuti inutili
«?L'ondata di firme e l'esasperazione dei cittadini piacentini contro le nuove modalità di raccolta differenziata non vanno ignorate, né etichettate come scarsa sensibilità ecologica. Al contrario: sono il segnale che il sistema attuale è insostenibile». Lo sostiene il Movimento 5 Stelle di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
La rabbia operaia continua a riempire le strade di Genova contro il (non) piano del governo Meloni sul destino di migliaia di tute blu ex-Ilva e sul futuro del comparto siderurgico in Italia. Stamattina il corteo, diretto in Prefettura, ha trovato sul suo percorso le bar - facebook.com Vai su Facebook