Il foggiano Francesco Curci torna sulla scena musicale con un nuovo singolo

Foggiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segna il ritorno alla musica del foggiano Francesco Curci il nuovo singolo ‘Avrei voluto’. Dopo la parentesi letteraria che lo ha visto impegnato nella pubblicazione del suo secondo romanzo, ‘Quel che resta’, da qualche giorno è presente in tutti gli store digitali.‘Avrei voluto’ (Troppo Records. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

foggiano francesco curci tornaMUSICA Foggia, Francesco Curci torna alla musica con il nuovo singolo “Avrei voluto” - Il singolo esplora il tema della perdita e dell’irrimediabilità, raccontando attraverso la musica ciò che poteva essere e non sarà. Scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Foggiano Francesco Curci Torna