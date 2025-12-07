Il focolaio di peste suina africana che fa tremare la Spagna Virus uscito da un laboratorio simile al ceppo Georgia 2007
Barcellona, 7 dicembre 2025 – In Catalogna si riaccende la paura per la Peste suina africana (Asf) e, questa volta, non è solo la propagazione spontanea del virus a preoccupare autorità e allevatori. Come riporta il Guardian, gli investigatori stanno infatti valutando la possibilità che il focolaio esploso alle porte di Barcellona possa essere stato originato da una fuoriuscita da laboratorio. Un’ipotesi che fino a pochi giorni fa sembrava remota, ma che ora è entrata ufficialmente nelle analisi del ministero dell’Agricoltura spagnolo. Una sequenza inedita rispetto agli atri Paesi Ue. La sequenza del virus trovato nei cinghiali morti – 13 casi accertati dal 28 novembre – non coincide con quella che circola in altri Paesi dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
