Il dolore che ho sopportato per 24 ore è stato inspiegabile potevo morire per una cosa stupida | a 33 anni l’attore Fraser Olender ha un infarto a causa dello svapo
“Potevo morire per la stupidità di qualcosa di così ridicolo, quindi per favore fatevi un favore e smettete anche voi – di colpo. Non sappiamo abbastanza di queste cose orribili”. È questa la denuncia di Fraser Olender, star del popolare reality show Below Deck. L’attore 33enne ha rivelato sui social di essere stat o colpito da un infarto a causa di un’i ntossicazione da sigaretta elettronica, che lo ha costretto a una settimana di ricovero e di esami a Londra. Come riportato dall’ Independent, Olender ha raccontato di essere stato ricoverato d’urgenza a causa di “forti dolori al petto e difficoltà respiratorie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La star televisiva ricoverata d'urgenza a Londra. La diagnosi dei medici: "Lesione polmonare (EVALI) che ha causato un vasospasmo coronarico" - La star di Below Deck ricoverata per una settimana dopo un infarto causato dalla sigaretta elettronica. Riporta ilfattoquotidiano.it
