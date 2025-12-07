“Potevo morire per la stupidità di qualcosa di così ridicolo, quindi per favore fatevi un favore e smettete anche voi – di colpo. Non sappiamo abbastanza di queste cose orribili”. È questa la denuncia di Fraser Olender, star del popolare reality show Below Deck. L’attore 33enne ha rivelato sui social di essere stat o colpito da un infarto a causa di un’i ntossicazione da sigaretta elettronica, che lo ha costretto a una settimana di ricovero e di esami a Londra. Come riportato dall’ Independent, Olender ha raccontato di essere stato ricoverato d’urgenza a causa di “forti dolori al petto e difficoltà respiratorie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il dolore che ho sopportato per 24 ore è stato inspiegabile, potevo morire per una cosa stupida”: a 33 anni l’attore Fraser Olender ha un infarto a causa dello svapo