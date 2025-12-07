Presentato al Palazzo Gagliardi il nuovo libro di Raffaele Florio “Il divo Andreotti”, edito da LIBRITALIA.net, in un incontro che si è trasformato in un vivace spazio di dialogo e approfondimento. La presentazione dell’opera ha visto la partecipazione dell’autore insieme ai giornalisti Ugo Floro, Pietro Comito e Antonio Nesci, protagonisti di un confronto serrato e ricco di spunti. Al centro della discussione, il profilo politico e umano di Giulio Andreotti, figura complessa e influente della storia repubblicana, analizzata da prospettive differenti e con l’obiettivo comune di offrire una lettura critica e mai convenzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Il divo Andreotti” incanta Vibo Valentia: al Palazzo Gagliardi un confronto che illumina una pagina cruciale della storia repubblicana