Il divo Andreotti incanta Vibo Valentia | al Palazzo Gagliardi un confronto che illumina una pagina cruciale della storia repubblicana

Presentato al Palazzo Gagliardi il nuovo libro di Raffaele Florio “Il divo Andreotti”, edito da LIBRITALIA.net, in un incontro che si è trasformato in un vivace spazio di dialogo e approfondimento. La presentazione dell’opera ha visto la partecipazione dell’autore insieme ai giornalisti Ugo Floro, Pietro Comito e Antonio Nesci, protagonisti di un confronto serrato e ricco di spunti. Al centro della discussione, il profilo politico e umano di Giulio Andreotti, figura complessa e influente della storia repubblicana, analizzata da prospettive differenti e con l’obiettivo comune di offrire una lettura critica e mai convenzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

