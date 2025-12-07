il diavolo ha paura del toro anche con il doppio dei punti

Il Milan a caccia di gol ritrova il più quotato dei suoi attaccanti, Pulisic (5 sigilli fin qui più un rigore sbagliato) ma deve guardarsi dalla sua bestia nera. Col Toro, all’Olimpico, si ritrova dinanzi a una sequenza inquietante di risultati negativi collezionati negli ultimi dodici anni. Non è una tendenza ma un complesso vero e proprio. Ecco il dettaglio: un solo successo (maggio 2021 con Pioli allenatore), sei pareggi e cinque sconfitte, le ultime tre consecutive dall’ottobre 2022 fino allo scorso torneo, nel febbraio 2025 (anche qui rigore di Pulisic parato da Milinkovic Savic). E a giudicare poi dal ruolino di marcia durante i viaggi, al netto del derby, l’ultimo successo geografico è datato addirittura 20 settembre, a Udine, quel 3 a 0 convincente (con Leao assente) che non a caso sancì la solidità del centrocampo costruito sul trio Fofana-Modric-Rabiot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

