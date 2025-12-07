Il destino dell’ecomostro a Montecatini il caso sul tavolo di Diop

Montecatini Terme, 7 dicembre 2025 – Quella ferita s ulla collina danneggia il paesaggio ormai da mezzo secolo. L’ex Hotel Paradiso, ribattezzato come l’ecomostro di Montecatini Alto, confiscato negli anni Novanta alla Banda della Magliana, è ormai da troppi decenni in attesa di una soluzione definitiva. Abbattimento totale, parziale o nuova destinazione d’uso? Il fascicolo relativo alla vicenda passa adesso a Mia Diop, 23 anni, nuova vicepresidente della Regione e assessora per il recupero e la riqualificazione dei beni sottratti alle mafie. Non si tratta certo di una vicenda di facile soluzione e anche a Firenze ci sarà tanto da lavorare per trovarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

