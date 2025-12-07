Il derby Montefano serve un pressing asfissiante | Il Tolentino è pronto a dare battaglia

Le strategie cambiano con il mercato: per esempio il Montefano dovrà fare i conti con un Tolentino che ha ripreso l’attaccante Lovotti. "I cremisi – osserva il tecnico dei viola – hanno tesserato l’attaccante che l’anno scorso ha spostato gli equilibri, si tratta di un giocatore che dà peso offensivo, ma nel contempo hanno perso la punta Iori e Cappa. Ma soprattutto avremo di fronte la finalista di Coppa Italia e una squadra importante che recupererà anche Capezzani". Dall’altra parte il Montefano fa forza sul fattore campo avendo raccolto molti punti sul proprio impianto. "È un dato oggettivo, abbiamo sempre fornito prove positive accompagnate da risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

