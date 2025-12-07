Il derby alla Querzoli Batte anche l’emergenza

Più forte anche dell’emergenza – out capitan Mariella, Peripolli e Pirini –, la Querzoli passa a Ravenna, piegando la Consar Pietro Pezzi 1-3 (23-25, 24-26, 27-25, 18-25) e, complice la rovinosa caduta di San Marino in quel di Osimo, sale sul terzo gradino del podio con 20 punti. Forlì non brilla, ma fa il proprio dovere riducendo all’obbedienza i bizantini, talentuosi sia pure acerbi, che incassano l’ottavo ko su 9 match disputati e restano malinconicamente inchiodati al fondo della classifica. Privo di Mariella, bloccato da un problema all’inguine, coach Visani affida i compiti di regia a Massaro, che non demerita, e ripresenta Graziani sotto rete in luogo di Pirini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

