Il Ddl Delrio è già un successo per chi voleva spaccare il Pd

La contestazione interna al Pd è riuscita a realizzare, almeno in parte, lo scopo che si era prefisso il ddl contro l'antisemitismo a firma di Graziano Delrio: che evidentemente non era difendere la dignità degli ebrei e fare da diga all'odio razzista ma spaccare il Partito democratico. Non è stata una "iniziativa personale", come pure qualcuno ha tentato di dire per nascondere il problema, quella dell'ex ministro, bensì un testo autoritario e ottuso presentato da una fronda di 13 senatori. Diventato caso nazionale nel weekend, il testo è stato sostanzialmente scaricato dai vertici del Pd, a partire da Francesco Boccia, capogruppo dem in Senato: " Non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito ".

