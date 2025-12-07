Il coro Gamut dall’Abruzzo al teatro Piazzi
Questa sera, alle 20.45, al teatro “Giuseppe Piazzi“ di Ponte in Valtellina, si terrà la settima edizione della rassegna corale " Voci e memoria ", evento ideato dal coro polifonico Siro Mauro, diretto dal maestro Massimiliano Moltoni, per onorare l’indimenticato maestro Siro, figura cardine e simbolo del canto corale in provincia di Sondrio. Il maestro di coro per eccellenza. Questa settima edizione, inserita nel più ampio progetto musicale e culturale " Olympia, la montagna della cultura ", sostenuto dalla Provincia di Sondrio, si ispira al mito di Zeus, re degli Dei. Sul palco del teatro Piazzi, oltre al coro polifonico di Ponte in Valtellina, si esibirà una delle migliori formazioni corali d’Italia: il coro Gamut di Pescara, diretto da Serena Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
