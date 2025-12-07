Il congedo bebé | Estendiamolo alle istituzioni

"Gli strumenti per conciliare impegno politico e maternità ci sarebbero anche, il problema è più una questione di mentalità. Certo, oggi se volessi fare un secondo figlio ci ripenserei sulla candidatura. E questo fa riflettere". È lucida e chiara nella sua analisi l’ex assessora alla cultura di Lissone Carolina Minotti, 30 anni e una bimba di 10 mesi, nata durante il suo mandato cominciato a luglio 2022. Minotti si è dimessa poco più di una settimana fa dall’incarico in Giunta, per "impegni familiari, personali e professionali che mi richiedono maggiore presenza in altri ambiti", dopo essere stata nei mesi scorsi al centro di polemiche da parte delle opposizioni per le assenze dai consigli comunali dopo essere diventata mamma all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

