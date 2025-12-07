Il Confine della solitudine
Il confine della solitudine Vincenzo Calafiore 08 Dicembre 2025 Vieni da me, nella mia casa in riva al mare, tu porta la tua allegria, io i ricordi. E questa notte vedremo come fa il mare ad ammaliare gli occhi, l’anima. La mia anima, una battaglia abbandonata, una specie di resa alla memoria, è come trovare una medaglia di latta e tu fingerai che sia qualcosa di prezioso. Ma non è importante. L’importante è che tu arrivi con la tua solitudine fragile e ingenua, ho le tasche piene di sogni e fantasmi, ricordi. Alcuni ancora bruciano, altri hanno chiesto scusa, altri ancora mordono e fanno male, sempre pronti svegli, sempre pronti a mordere quando meno te l’aspetti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In una conca sul confine jugoslavo i monti inventano ombre e parole, la solitudine è “una pietra che nessuno può scalfire” e la malinconia è “un fuoco spento, un mucchietto di cenere”. Un paese stretto dalle alture “come un vestito impigliato a un chiodo che sp - facebook.com Vai su Facebook
Distretti di confine - La recensione del libro di Gerald Murnane edito da Safarà, 128 pp. Lo riporta ilfoglio.it
Rassegna Apericinema alle 16 con ’Il confine della solitudine’ - Arriva il terzultimo appuntamento della rassegna cinematografica Apericinema, che ha allietato i pomeriggi e le serate bondenesi da febbraio sino... Segnala ilrestodelcarlino.it
Mattarella ai giovani: il web rischia di isolare in una bolla di solitudine - “Il web è nato per consentire conoscenza e amicizia oltre ogni confine”, ma “contiene un’insidia, rischia di far ignorare il rapporto umano, di far dimenticare la relazione personale e di isolare in ... Lo riporta primaonline.it