Il confine della solitudine Vincenzo Calafiore 08 Dicembre 2025 Vieni da me, nella mia casa in riva al mare, tu porta la tua allegria, io i ricordi. E questa notte vedremo come fa il mare ad ammaliare gli occhi, l'anima. La mia anima, una battaglia abbandonata, una specie di resa alla memoria, è come trovare una medaglia di latta e tu fingerai che sia qualcosa di prezioso. Ma non è importante. L'importante è che tu arrivi con la tua solitudine fragile e ingenua, ho le tasche piene di sogni e fantasmi, ricordi. Alcuni ancora bruciano, altri hanno chiesto scusa, altri ancora mordono e fanno male, sempre pronti svegli, sempre pronti a mordere quando meno te l'aspetti.

Il Confine della solitudine