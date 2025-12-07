Il Comune di Bari verso l' ingresso in Aqp | consultazione pubblica al via
Il Comune di Bari ha compiuto il primo passo formale verso l'acquisizione di quote azionarie di Acquedotto Pugliese spa, avviando la fase di consultazione pubblica dello schema di delibera consiliare. L'operazione rientra nel più ampio quadro normativo stabilito dalla Legge regionale pugliese 14. 🔗 Leggi su Baritoday.it
