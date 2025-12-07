Il Comune arruola l' Unitus per digitalizzare la storia urbanistica di Viterbo

Una collaborazione istituzionale per traghettare l'archivio urbanistico di Viterbo nell'era digitale e, contemporaneamente, sostenere la ricerca universitaria. La giunta comunale ha approvato, nella seduta del 3 dicembre, lo schema di accordo con il dipartimento Dafne dell'Università della Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

