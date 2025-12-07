La storia del bar Primavera è anche la storia di viale Trento, di un angolo di città vivo e vitale, di un luogo che parla di incontri, amicizie, serate, aperitivi. E poi di gelati, di pizza, di tutto quello che negli anni è arrivato. Ha tagliato il traguardo dei 40 di gestione il bar, dal 1985 è guidato da Maurizio Boccatonda e Emilia Boccatona, con Graziano Paniccià e il figlio Jacopo, con loro anche Fabiola Santarelli, una guida che è una famiglia e che ha portato fin qui. Nei giorni scorsi c’è stato il tempo per una grande festa, a Capodarco, a Villa Ester: "Per noi è stata una serata davvero speciale; un momento carico di emozione, che ci ha fatto ripercorrere tutta la strada fatta insieme dal dicembre 1985 a oggi, raccontano i titolari, ritrovarci lì, circondati da collaboratori, clienti, amici e da tutte le persone che hanno fatto parte della nostra storia, è stato il modo più bello per celebrare un traguardo così importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno del bar: "Siamo qui da 40 anni. Il segreto sta nella qualità"