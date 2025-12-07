Il Comintern dei sovranisti contro la democrazia

Gli Usa non vedono minacce da cui difendere gli alleati europei. Se non da loro stessi, «coltivando la resistenza all’attuale traiettoria dell’Europa». La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale della Casa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il “Comintern” dei sovranisti contro la democrazia

