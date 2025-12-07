Il comando provinciale dei carabinieri dona al viceprefetto un Albero di Falcone simbolo di legalità
Un “Albero di Falcone”, ovvero un Ficus Macrophylla, chiamato così perché divenuto simbolo di legalità e impegno sociale contro le mafie e i crimini ambientali, è stato donato dal comandante provinciale dei carabinieri Stefano Ranalletta e dal comandante del reparto carabinieri per la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Cambio al vertice del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri: dalla Sicilia il colonnello Boracchia
Carabinieri, cambio al vertice nei reparti del comando provinciale dell'Arma: tutti i nuovi incarichi
Sette nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri: ecco tutti gli avvicendamenti
Scoperti e sequestrati 400 chili di materiale pirotecnico a Catania. È l'esito di un'operazione del comando provinciale dei carabinieri di Catania in vista del periodo natalizio e di fine anno, finalizzati a prevenire la detenzione, la vendita e l’uso illegale di materi - facebook.com Vai su Facebook
Potenza: il Comando Provinciale Carabinieri s’illumina di arancione contro la violenza sulle donne - Per l’occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza si è illuminato di arancione in adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, come segno concreto dell’importante impegno ... Da ondanews.it
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella si illumina di rosso per dire basta alla violenza sulle donne - Questa sera, nel cuore della città, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella ha scelto di tingersi di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro ... Scrive primabiella.it
Il Comando dei Carabinieri si illumina di arancione contro la violenza sulle donne - La caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Verbania si è illuminata di arancione la sera di oggi, martedì, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contr ... Scrive ecorisveglio.it