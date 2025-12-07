Il comando provinciale dei carabinieri dona al viceprefetto un Albero di Falcone simbolo di legalità

Un “Albero di Falcone”, ovvero un Ficus Macrophylla, chiamato così perché divenuto simbolo di legalità e impegno sociale contro le mafie e i crimini ambientali, è stato donato dal comandante provinciale dei carabinieri Stefano Ranalletta e dal comandante del reparto carabinieri per la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it