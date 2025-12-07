Il Circolo espugna Breganze Quarta vittoria di fila

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HOCKEY A1 Quarta vittoria consecutiva per il Grosseto che espugna la pista di Breganze con un 10-5. La gara si accende al sesto minuto Pietro Agostini colpisce la traversa, ma nel ribaltamento di fronte il Cp trova la rete del vantaggio con Barbieri. Al 12’, dopo aver subito il pareggio su un tiro di Tommaso Volpe, che spara su Scarso, il Grosseto raddoppia con una bella azione in velocità conclusa da Barragan. Passano 25 secondi e arriva il 3-0, firmato da Joaquin Vargas. Al 17’ Pietro Agostini accorcia con un bel tiro dalla distanza di Pietro Agostini, ma Vargas riporta a tre le lunghezze di vantaggio al 20’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il circolo espugna breganze quarta vittoria di fila

© Lanazione.it - Il Circolo espugna Breganze. Quarta vittoria di fila

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

circolo espugna breganze quartaIl Circolo espugna Breganze. Quarta vittoria di fila - La gara si accende al sesto minuto Pietro Agostini colpisce la traversa, ma nel ribaltamento di front ... Da lanazione.it

circolo espugna breganze quartaQuarto centro consecutivo per i Pattinatori: vittoria a due cifre sul Breganze - GROSSETO – Quarta vittoria consecutiva per il Circolo Pattinatori Grosseto che espugna la pista di Breganze con un 10- Come scrive msn.com

circolo espugna breganze quartaIl Circolo Pattinatori vuole continuare la striscia di vittorie sulla pista del fanalino Breganze - Il Circolo Pattinatori Grosseto sabato sera (inizio alle 20,45, diretta streaming sul canale YouTube della Firs) ha la possibilità di migliorare la sua bella classifica. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Circolo Espugna Breganze Quarta