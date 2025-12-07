Il Circolo espugna Breganze Quarta vittoria di fila
HOCKEY A1 Quarta vittoria consecutiva per il Grosseto che espugna la pista di Breganze con un 10-5. La gara si accende al sesto minuto Pietro Agostini colpisce la traversa, ma nel ribaltamento di fronte il Cp trova la rete del vantaggio con Barbieri. Al 12’, dopo aver subito il pareggio su un tiro di Tommaso Volpe, che spara su Scarso, il Grosseto raddoppia con una bella azione in velocità conclusa da Barragan. Passano 25 secondi e arriva il 3-0, firmato da Joaquin Vargas. Al 17’ Pietro Agostini accorcia con un bel tiro dalla distanza di Pietro Agostini, ma Vargas riporta a tre le lunghezze di vantaggio al 20’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
