Il ciak di Vasily Barkhatov | Milano e la sua Scala sognate sin da studente Che cinema Šostakovi?

Grande debutto al Teatro alla Scala, per giunta nel giorno cerchiato in rosso sul calendario dell’Opera internazionale: 7 dicembre, l’inaugurazione della stagione. Il regista Vasily Barkhatov, nato a Mosca nel 1983, da due anni lavora alla nuova produzione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, il capolavoro operistico di Dmitrij Šostakovi? tratto dalla novella di Nikolaj Leskov. Un’opera sfidante dal punto di vista musicale e registico. Qual è il suo rapporto con Milano? "Come per tutti gli studenti di teatro musicale, Milano e il Teatro alla Scala sono stati qualcosa di speciale per me fin dall’inizio, dai tempi in cui ero studente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ciak di Vasily Barkhatov: "Milano e la sua Scala sognate sin da studente. Che cinema Šostakovi?"

Altre letture consigliate

La Lady Macbeth “vera” di Šostakovich arriva alla Scala: Barkhatov riscrive la tragedia di Katerina - Il regista russo Vasily Barkhatov, in occasione dell’esordio scaligero, racconta a Panorama la sua Lady Macbeth, «una persona che lotta disperatamente per cercare la sua identità, al di là dei suoi at ... panorama.it scrive

Milano, sequestrato il teatro Ciak in viale Puglie: «Opere abusive». Aveva ospitato X Factor - La Polizia locale di Milano ha sequestrato il teatro Ciak, che è stato palcoscenico anche di X Factor. Lo riporta milano.corriere.it

Milano, il Teatro Ciak verrà demolito - Poi, addio alla tensostruttua di viale Puglie, nel quartiere Calvairate. Da ilgiorno.it

Milano, sequestrato il teatro Ciak: “Violate norme edilizie, opere abusive non demolite” - Con questa accusa è stato sequestrato il teatro Ciak di Milano, in viale Puglie, in zona Corvetto. ilfattoquotidiano.it scrive