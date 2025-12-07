Il cessate il fuoco a Gaza non è ancora effettivo
L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato l'estensione fino al 30 giugno 2029 del mandato dell'Unrwa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Qatar, a Gaza non è cessate il fuoco fino a ritiro Israele - Video ilsole24ore.com/art/qatar-gaza… Vai su X
Nella Striscia di Gaza “quello che abbiamo appena fatto è una pausa. Non possiamo ancora considerarlo un cessate il fuoco. Un cessate il fuoco non può... - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza il genocidio continua, altro che cessate il fuoco. Ma il mondo ha distolto di nuovo lo sguardo - Callamard: "Israele limita aiuti e impone condizioni calcolate per distruggere fisicamente i palestinesi a Gaza" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Gaza, cessate il fuoco fragile tra Hamas e Israele mentre nuovi raid uccidono 21 palestinesi - Resta fragilissimo il cessate il fuoco a Gaza, con il rimpallo di responsabilità tra Hamas e Israele. Si legge su tg.la7.it
Qatar, a Gaza non è cessate il fuoco fino a ritiro Israele - Video - Nella Striscia di Gaza “quello che abbiamo appena fatto è una pausa. Secondo ilsole24ore.com
Gaza, le esplosioni illuminano il cielo sulla Striscia nonostante il cessate il fuoco - (LaPresse) Almeno due esplosioni hanno illuminato il cielo notturno sulla Striscia di Gaza lunedì sera, anche se nell’enclave continuava a reggere ... Segnala msn.com
A Gaza calano le donazioni dopo il cessate il fuoco, ma la popolazione soffre ancora. Daria Bignardi: «Se non possiamo rimettere insieme quello che si è spezzato, possiamo ... - Oltre il 70 per cento degli abitanti della Striscia vive esposta a pioggia, vento e mareggiate, senza infrastrutture funzionanti. Scrive vanityfair.it
Genocidio nella Striscia di Gaza, giorno 782: Israele continua a violare il cessate il fuoco, a uccidere e distruggere. Piogge torrenziali sui campi di sfollati - Israele continua a violare il cessate il fuoco, bombardando la Striscia di Gaza, uccidendo quotidianamente e distruggendo quel poco di ... Si legge su infopal.it