Il caso del monossido nella palestra di Zafferana | sequestrato l' impianto Il sindaco Russo | Brutta storia ma finita bene

«E' stata una brutta storia, ma per fortuna tutto si è risolto positivamente e tutte le persone portate in ospedale sono state dimesse». Così il sindaco di Zafferana Etnea, Salvatore Russo, con l’ANSA, parla di quanto avvenuto ieri nel palatenda comunale in cui 15 persone, per la maggior parte atlete, sono rimaste intossicate da monossidio di carbonio respirato mentre si stata giocando una partita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il caso del monossido nella palestra di Zafferana: sequestrato l'impianto. Il sindaco Russo: "Brutta storia, ma finita bene"

