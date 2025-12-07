Il caso del monossido nella palestra di Zafferana | sequestrato l' impianto Il sindaco | Brutta storia ma finita bene
«E' stata una brutta storia, ma per fortuna tutto si è risolto positivamente e tutte le persone portate in ospedale sono state dimesse». Così il sindaco di Zafferana Etnea, Salvatore Russo, con l’ANSA, parla di quanto avvenuto ieri nel palatenda comunale in cui 15 persone, per la maggior parte atlete, sono rimaste intossicate da monossidio di carbonio respirato mentre si stata giocando una partita. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Morto a 25 anni di freddo, a Pordenone e altri due amici intossicati dal monossido di carbonio in un casolare abbandonato. Si può sopportare la morte per freddo in un Paese civile? Perché? Leggo sul Messaggero Veneto l’atroce notizia del dramma dei tre gi - facebook.com Vai su Facebook
Intossicazione da monossido per 13 pallavoliste di Milazzo durante un match a Zafferana: tanta paura, ma le atlete adesso stanno bene - Tredici atlete del Volley Milazzo sono finite in ospedale ieri dopo aver accusato dei malori durante la gara esterna a Zafferana. rtp.gazzettadelsud.it scrive
Zafferana, fuga di monossido durante la gara: intossicate le atlete - Una fuga di monossido di carbonio ha interrotto una gara di pallavolo femminile a Zafferana Etnea, provocando il malore dell’intera squadra ospite e il trasferimento in ospedale delle atlete. Da cataniaoggi.it
Monossido di carbonio dentro il palasport di Zafferana durante un match di volley, ragazze svenute, soccorse e trasportate in ospedale - Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco, alcune atlete sono finite in camera iperbarica del Cannizzaro ... lasicilia.it scrive