Il caso dei lavori nell’hotel | albergatrice assolta

Frode processuale: albergatrice di Riccione e il figlio – difesi dall’avvocato Maurizio Ghinelli – finiscono alla sbarra e rischiano fino a 5 anni di carcere: dopo un lungo processo, il giudice riconosce però la loro innocenza. La storia nasce nel 2022, quando l’albergatrice decide di rinnovare le camere del suo hotel. I lavori vengono affidati a un’ impresa bolognese per un importo di 160mila euro. Sin dai primi giorni, però, il cantiere procede a rilento. La proprietà versa ulteriori 68mila euro per stimolare l’impresa a recuperare il ritardo. Ma neppure questo basta: a fine aprile, i bagni non sono ultimati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

