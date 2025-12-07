Il cantautore Gae Campana conquista il terzo posto al concorso Salva la tua lingua locale

Chietitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento nazionale anche alla pro loco di Lanciano quello conquistato dal cantautore Gae Campana, posizionatosi al terzo posto al concorsoSalva la tua lingua locale”.“È un momento di orgoglio - sottolinea la pro loco di Lanciano Aps tramite il suo presidente Giuseppe De Pasqua- per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cantautore Gae Campana Conquista