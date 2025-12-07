Il cantautore Gae Campana conquista il terzo posto al concorso Salva la tua lingua locale
Un riconoscimento nazionale anche alla pro loco di Lanciano quello conquistato dal cantautore Gae Campana, posizionatosi al terzo posto al concorso “Salva la tua lingua locale”.“È un momento di orgoglio - sottolinea la pro loco di Lanciano Aps tramite il suo presidente Giuseppe De Pasqua- per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
