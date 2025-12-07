Il Cagliari si regala una domenica da urlo Roma affondata Cremonese avanti tutta

Cagliari-Roma 1-0 RETI: 37'st Gaetano. CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6.5 (24' st Prati 6), Rodriguez 6.5, Luperto 7; Palestra 7.5 (47' st Di Pardo sv), Adopo 6, Deiola 6.5, Folorunsho 7 (47' st Kilicsoy sv), Obert 6.5 (32' st Idrissi 6); Borrelli 6.5 (24' st Gaetano 7.5), Esposito 6.5. In panchina: Ciocci, Radunovic, Pintus, Gaetano, Rog, Cavuoti, Liteta, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Pisacane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

