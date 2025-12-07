Il cadavere di un uomo affiora dalle acque del Po in provincia di Lodi | indagano i carabinieri

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cadavere è stato recuperato a Caselle Landi (Lodi): a segnalare il corpo che galleggiava nel Po è stato un passante. Si tratterebbe di un 50enne scomparso a ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Meta di Sorrento, trovato il cadavere di un uomo in mare

Trovato il cadavere di un uomo in mare a Meta di Sorrento: indagini in corso

Giallo a Roma: trovato cadavere di un uomo in un terreno

cadavere uomo affiora acqueCaselle Landi, un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po - È stato portato a terra il corpo di una persona non identificata e si indaga per capire l'origine della sua morte ... Da msn.com

cadavere uomo affiora acqueCadavere di un uomo nelle acque del fiume, è giallo sul macabro ritrovamento: in corso le indagini - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto, nella mattina di domenica 23 novembre, nelle acque del fiume Oglio nel bresciano a Pontoglio all'altezza di via Brede. Scrive ildolomiti.it

Identificato il cadavere affiorato dal Musestre: era un uomo solo scomparso da giorni, l’allarme dai vicini - È emerso dalle acque del Musestre, sotto il ponte della Treviso Mare, il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Uomo Affiora Acque