Il cadavere di un uomo affiora dalle acque del Po in provincia di Lodi | indagano i carabinieri
Il cadavere è stato recuperato a Caselle Landi (Lodi): a segnalare il corpo che galleggiava nel Po è stato un passante. Si tratterebbe di un 50enne scomparso a ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Meta di Sorrento, trovato il cadavere di un uomo in mare
Trovato il cadavere di un uomo in mare a Meta di Sorrento: indagini in corso
Giallo a Roma: trovato cadavere di un uomo in un terreno
https://www.primapaginamazara.it/mazara-aggiornamenti-sul-ritrovamento-del-cadavere-di-uomo-nelle-acque-del-porto-canale - facebook.com Vai su Facebook
Caselle Landi, un il cadavere di un uomo affiora dalle acque del fiume Po - È stato portato a terra il corpo di una persona non identificata e si indaga per capire l'origine della sua morte ... Da msn.com
Cadavere di un uomo nelle acque del fiume, è giallo sul macabro ritrovamento: in corso le indagini - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto, nella mattina di domenica 23 novembre, nelle acque del fiume Oglio nel bresciano a Pontoglio all'altezza di via Brede. Scrive ildolomiti.it
Identificato il cadavere affiorato dal Musestre: era un uomo solo scomparso da giorni, l’allarme dai vicini - È emerso dalle acque del Musestre, sotto il ponte della Treviso Mare, il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione. Si legge su fanpage.it