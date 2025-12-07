il buon sindaco liberale non ostacola il lavoro con leggi e regolamenti

C'è un piccolo libro, elegante nella forma e molto diretto nella sostanza, che prova a spiegare una cosa semplice: come dovrebbe essere un sindaco in un Paese dove spesso la politica locale è più complicata del Consiglio dei ministri. Nicolò Costa, con Il sindaco liberale (per la gloriosa Armando editore) ci porta dentro un'idea che a molti sembrerà quasi rivoluzionaria: un amministratore che non passa la giornata a dire «vietato», ma si sforza di dire «fatelo, e vi aiuto pure». La chiave di lettura è nelle prime righe: vi è una distinzione «tra forza di legami laschi e debolezza dei legami forti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

