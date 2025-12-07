Il brillante Messi gioca un ruolo chiave mentre gli uomini di Mascherano conquistano la prima Coppa MLS

2025-12-07 00:06:00 Breaking news: Lionel Messi ha avuto un ruolo in tutti e tre i gol quando l’Inter Miami ha ottenuto la sua prima Coppa MLS con una vittoria combattuta sui Vancouver Whitecaps. Giocando in casa al Chase Stadium, Miami ha preso il comando subito quando il cross di Tadeo Allende è stato trasformato nella propria rete dal difensore dei Whitecaps Edier Ocampo. Ali Ahmed ha pareggiato allo scoccare dell’ora, ma Messi ha poi giocato con Rodrigo De Paul per il secondo di Miami a 19 minuti dalla fine. Il Vancouver è stata la squadra migliore per lunghi periodi, ma è stata nuovamente colta di sorpresa nei minuti di recupero quando Messi ha scelto Tadeo Allende e si è assicurato la vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

