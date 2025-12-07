Il brasiliano ESULTA Carlos Augusto gol e rinnovo fino al 2030
Il quarto gol dell’Inter al Como è stato anche il primo nella Serie A 202526 di Carlos Augusto. Aveva centrato il bersaglio da fuori area contro il Sassuolo, ma con un tiro finito nello specchio della porta solo grazie alla decisiva deviazione di un difensore neroverde (Muharemovic). "Sono felice per il gol e ancor di più per la vittoria - ha detto l’esterno verdeoro a fine partita -. Abbiamo fatto una grande partita e per me la squadra è sempre la cosa più importante. Il ruolo di esterno destro? Gioco dove c’è bisogno. Sono grato per questo gol, ma come ho detto la cosa più importante è la squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Nuova esultanza sbloccata Nel match fra Botafogo e Gremio, vinto 3-2 dai padroni di casa, il difensore brasiliano Cuiabano (in prestito dal Nottingham Forest) ha segnato la rete del momentaneo 1-0, esultando poi con un balletto insieme alle cheerleade - facebook.com Vai su Facebook
Il #Flamengo esulta ancora: dopo la Libertadores è campione del #Brasile Vai su X
Il brasiliano ESULTA. Carlos Augusto, gol e rinnovo fino al 2030 - Aveva centrato il bersaglio da fuori area contro il Sassuolo, ma con un tiro finito nello specchio dell ... Come scrive sport.quotidiano.net
L'Inter vuole blindare Carlos Augusto: accordo per il rinnovo a un passo. I dettagli - Carlos Augusto è l'uomo in più dell'Inter di Cristian Chivu. Segnala tuttomercatoweb.com
L'Inter dilaga nel finale contro il Como: c'è gioia anche per Carlos Augusto - A pochi minuti dalla fine, arriva anche il 4- Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter a valanga contro un Como ingenuo: ThuLa, Calha e Carlos Augusto per la vetta momentanea - 0 MARCATORI : 11' pt Lautaro Martinez, 14' st Thuram, 36' st Calhanoglu, 41 st Carlos Augusto. Secondo gazzettadelsud.it
Home Mercato Video Foto Rosa - Carlos Augusto ormai sta andando oltre il concetto di jolly e dodicesimo uomo a cui è stato accostato dal suo approdo all'Inter: che sia schierato nel suo ruolo naturale di quinto a centrocampo o ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Carlos Augusto con la testa a Juventus-Inter: “Faremo di tutto per vincere” - Nel corso della cerimonia “Gentleman Fair Play”, Carlos Augusto è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Segnala gianlucadimarzio.com