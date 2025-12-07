Il quarto gol dell’Inter al Como è stato anche il primo nella Serie A 202526 di Carlos Augusto. Aveva centrato il bersaglio da fuori area contro il Sassuolo, ma con un tiro finito nello specchio della porta solo grazie alla decisiva deviazione di un difensore neroverde (Muharemovic). "Sono felice per il gol e ancor di più per la vittoria - ha detto l’esterno verdeoro a fine partita -. Abbiamo fatto una grande partita e per me la squadra è sempre la cosa più importante. Il ruolo di esterno destro? Gioco dove c’è bisogno. Sono grato per questo gol, ma come ho detto la cosa più importante è la squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il brasiliano ESULTA. Carlos Augusto, gol e rinnovo fino al 2030