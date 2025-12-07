Il Borgo di Babbo Natale trasforma Roma in un regno di meraviglia
L’apertura del Borgo di Babbo Natale annuncia l’arrivo di un mondo scintillante, sospeso tra sogno e realtà, in grado di trasformare la capitale in un luogo dove tutto diventa possibile e l’atmosfera delle feste prende vita tra luci, sorrisi e suggestioni senza tempo. Ma dove si trova questo borgo? LEGGI ANCHE: J. Park, deserto e digitale ad Art D’Égypte: «Nell’imperfezione risiede l’emozione» Il Borgo di Babbo Natale a Roma: u n villaggio incantato tra luci, elfi e la Casa di Babbo Natale. A Roma Est, al Borgo TerraLuna in via di Lunghezzina, potremo così perderci nel borgo di Babbo Natale, con oltre 20. 🔗 Leggi su Funweek.it
